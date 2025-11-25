Для самых ленивых: на «Авито» в Москве продают наряженную новогоднюю елку за 350 тыс. рублей

Праздник к нам приходит: подготовка к Новому году становится все более актуальным занятием для москвичей. Если не хватает времени и сил для самостоятельного украшения дома, у горожан есть возможность приобрести дизайнерскую искусственную ель за 350 тыс. рублей. Объявление корреспондент интернет-издания «Подмосковье сегодня» обнаружил на «Авито».

Автор объявления сообщает, что он продает роскошную, эксклюзивную новогоднюю ель высотой 240 см. Она пышная, эффектная и полностью украшенная гирляндой «роса». По его словам, это не просто ель, а настоящее произведение декоративного искусства. На ней размещено около 1,5 км высококачественной гирлянды «роса».

Особенность украшения в том, что это не стандартная «роса», а хвойная гирлянда с разветвлениями, благодаря которым елка светится в три раза ярче обычной. Над ее оформлением работали пятеро специалистов почти две недели — в общей сложности 140 часов.

Фото: [ городская доска объявлений ]

Автор объявления считает, что если человек мечтает о по-настоящему незабываемой новогодней ели, то стоит поторопиться: она может стать самой фотогеничной елкой 2026 года. Также дерево можно украсить бантами, выполненными в любом цвете и размере по желанию покупателя. Стоит такое «удовольствие» 350 тыс. рублей.

