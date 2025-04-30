Атака киевского режима на Москву во время парада Победы нереализуема благодаря высокому уровню системы противовоздушной обороны (ПВО) в столичном регионе. Об этом в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня» заявил политолог Сергей Маркелов.

Секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил о возможности киевского режима нанести удар по параду Победы в Москве. Как считает Маркелов, такое заявление стоит связывать с желанием Украины задеть Россию как можно сильнее.

«Состояние мстительности и обидчивости подталкивает киевский режим к таким трюкам. Тем более сам Бог велел воспользоваться такой провокацией с учетом их позиции: чем больнее России, тем лучше. И сегодня на фоне того информационного режима, в котором находится украинское население, они будут только рады этому», — сказал политолог.

Однако технически реализовать такую атаку невозможно, отметил эксперт. В первую очередь это связано с высоким уровнем системы противовоздушной обороны (ПВО) в Москве. Также каждая из сторон конфликта понимает возможность подобной провокации, в связи с чем столичный регион примет меры для безопасности граждан.

«Поэтому это не случайная история, сейчас все только готовятся к такому. Думаю, что с точки зрения реализации самого парада все пройдет в достаточно штатном режиме. Отчасти этому может послужить и личная просьба президента России Владимира Путина к тому же Трампу (президент США. — Прим. ред.). Она может пройти через спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, чтобы они немного популярно объяснили Украине, чем это грозит, какой будет ответ России», — выразил мнение эксперт.

Сама по себе попытка атаки от киевского режима в День Победы может говорить о плохой работе американской дипломатии в рамках российско-украинского конфликта, считает Маркелов.

«Сейчас у нас прямого диалога с Киевом нет, мы только через американскую „прокладку“ ведем его. Поэтому все ждут, киевскому режиму очень хочется сделать это, сделать больно России, именно в эти знаковые и священные моменты для нас. Но думаю, что все пройдет хорошо», — заключил Маркелов.

Ранее киевский режим предпринял попытку атаки БПЛА на Москву в ночь на 24 апреля.