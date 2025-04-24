В ночь на 24 апреля украинская армия пыталась наносить удары по объектам на российской территории. ПВО удалось нейтрализовать 87 вражеских БПЛА. Об этом в своем телеграм-канале сообщило Министерство обороны.

Ночью на 24 апреля украинские войска снова попытались нанести террористические удары по российским регионам. Противовоздушная оборона ВС РФ была начеку, она отбивала атаки противника.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 87 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — указано в микроблоге.

Больше половины из этих дронов, 45 единиц, было перехвачено над Крымом. По 10 БПЛА сбили в Курской и Белгородской областях. Над Воронежской областью нейтрализовали восемь беспилотников. В Брянской, Липецкой и Нижегородской областях перехватили по четыре летательных аппарата. Еще два дрона сбили над Московским регионом.

Ранее сообщалось, что ВС РФ ликвидировали группировку ВСУ, удерживавшую Горнальский монастырь в Курской области. Монастырь был полностью освобожден от неприятеля. В ходе операции российским силам удалось уничтожить противника, солдаты которого были размещены в обетованном месте.