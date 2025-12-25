Число бронирований загородных домов в Подмосковье выросло на 86% в 2025 году

Спрос на аренду загородных домов в Подмосковье вырос на 86% за 2025 год. Несмотря на это, область снизилась на одну позицию в рейтинге бронирования коттеджей среди других регионов России, заняв четвертую строчку вместо третьей годом ранее. К таким выводам пришли аналитики «Авито Путешествий». Результаты исследования доступны интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

По итогам 2025 года первенство по числу бронирований загородных домов в России сохранила Карелия. Московская область вошла в топ-4 популярных среди туристов регионов, уступив Краснодарскому краю и Крыму, который за год поднялся сразу на пять строчек. Подмосковье же, наоборот, в 2025 году опустилось на одну строчку рейтинга, несмотря на то, что число бронирований выросло на 86%.

«Московская область вошла в топ-5 направлений по количеству бронирований загородного жилья, при этом относительно прошлого года снизилась в рейтинге на одну позицию. Это связано с тем, что россияне выбирали другие направления и спрос перераспределился по другим регионам», — отметили эксперты.

По числу бронирований посуточных квартир Подмосковье, наоборот, сохранило первенство. Кроме того, за 2025 год спрос на краткосрочную аренду в регионе вырос на 29%. Тройку лидеров замыкают Ленинградская область и Краснодарский край.

