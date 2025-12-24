Новый год без салютов: где в Подмосковье запретили запуск фейерверков

О проведении новогоднего салюта в Москве в ночь с 31 декабря 2025 года на 1 января 2026 года официально не сообщалось. Столица уже несколько лет подряд не устраивает праздничные фейерверки. Кроме того, в этот раз большинство жителей Московской области также встретят Новый год без салютов. Где в регионе действует запрет на запуск фейерверков и что грозит нарушителям — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Салюта не будет

С 25 декабря по 11 января власти городского округа Коломна ввели полный запрет на применение мощной пиротехники на всей территории муниципалитета. Жителям запрещено запускать салюты, фейерверки и пиротехнические ракеты. В администрации округа отметили, что такая продукция относится к повышенным классам опасности и нередко становится причиной возгораний — горящие элементы могут попасть на балконы или крыши жилых домов. При этом ограничения не распространяются на изделия первого класса опасности. К ним относятся хлопушки, бенгальские огни и фонтаны «холодного пламени».

Аналогичные запреты и строгие ограничения на запуск фейерверков действуют и в других муниципалитетах Московской области. В их числе — Одинцово, Руза, Истра и Люберцы.

Власти Балашихи утвердили список специально оборудованных мест для запуска фейерверков в период новогодних праздников. В рамках губернаторской программы «Зима в Подмосковье» в городском округе подготовили семь таких площадок.

До 31 января 2026 года не могут взрывать петарды и запускать фейерверки жители Ступино, следует из постановления администрации.

В Подольске также определен ряд мест, где возможен запуск пиротехнических изделий. Власти городского округа Пушкинский ввели полный запрет на использование пиротехнических изделий — от петард до фейерверков — в период с 25 декабря 2025 года по 31 января 2026 года. Ограничения действуют для физических и юридических лиц и распространяются на пиротехнику всех классов опасности.

Штрафы для нарушителей

Самостоятельный запуск салюта в столичном регионе может быть чреват последствиями. Юрист Юрий Капштык в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» напомнил, что это административное правонарушение.

«В зависимости от места запуска и шумности "административка" может быть приравнена к разжиганию огня в неустановленных местах. Здесь также может работать закон о нарушении тишины, который предусмотрен в Москве. Штраф может быть включительно до 30 тыс. рублей», — пояснил эксперт.

При этом в новогоднюю ночь правоохранители, считает специалист, могут быть более снисходительными. По его словам, в праздник, как правило, существует установка, при которой сотрудники правоохранительных органов и МЧС выносят лишь предупреждения гражданам.

«Даже если они видят пьяного человека, то им рекомендуют постараться помочь ему направиться туда, куда он идет. Правоохранителям говорят, что людей сразу карать не надо, потому что идет праздник. Но если был запуск петард с балкона, и это будет зафиксировано фото или видеоматериалами, тогда ответственность будет возлагаться в случае причинения ущерба», — заключил Капштык.

