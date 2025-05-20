«Что я могу предъявить миру?»: раскрыт секрет успеха поп-ММА среди молодежи

Секрет популярности явления поп-ММА — боев между непрофессионалами (зачастую знаменитостями) — заключается в интересе людей наблюдать за чужой агрессией. Такое мнение в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» выразила психолог-консультант Наталья Панфилова.

«Во все времена люди хотели хлеба и зрелищ. Все, что не запрещено, по закону не объявлено агрессией, чем-то запретным, то эти ниши довольно быстро заполняются разными историями про „вечное“, про то, что людям всегда было интересно. Интересно, как проявляется агрессия», — пояснила специалист.

Это связано с тем, что с таким мы не сталкиваемся в обычной жизни. И это привлекает людей издревле: эксперт напомнила о гладиаторских боях в Римской империи.

«Публичное проявление агрессии притягивает взгляды. Раньше на публичной казни народ ломился по этой же самой причине. С одной стороны может быть страшно и неприятно, а с другой стороны безумно притягательно. Как будто бы невозможно от этого отказаться», — выразила мнение Панфилова.

И интерес к тому же поп-ММА может исчезнуть только в том случае, если в вопрос вмешаются власти, отметила она.

«Пока не будет заявлена оценка государства к этому или какого-то большинства к тому, что это для общества хорошо или плохо, до этого момента народ будет так развлекаться», — заявила психолог.

По статистике популярных YouTube-каналов такие бои смотрят в основном подростки и молодые люди. Как отметила специалист, это связано с желанием молодежи проявить себя как личность.

«Молодые люди во все времена смотрят границы расширения своего „я“. Что я могу предъявить миру? Что я могу такого сделать, чтобы привлечь к себе внимание? Молодежи очень важно понять, до какого предела они могут расширяться. Где их остановят и скажут, что дальше нельзя», — заключила специалист.

Ранее стало известно, что действующий чемпион UFC в легком весе (до 70 кг) Ислам Махачев отказался от своего титула.