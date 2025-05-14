Ислам Махачев освободил титул UFC и переходит в полусредний дивизион

Ислам Махачев, 33-летний российский боец и действующий чемпион UFC в легком весе (до 70 кг), отказался от своего титула и перешел в полусредний вес. Об этом заявил президент UFC Дана Уайт во время онлайн-трансляции в социальных сетях.

Благодаря этому решению российский спортсмен получит возможность сразиться за чемпионский пояс в полусреднем весе (до 77 кг), где его соперником станет действующий чемпион, австралиец Джек Делла Маддалена. Подробности о дате и месте проведения этого боя будут анонсированы позже, как сообщил глава UFC Дана Уайт.

Теперь титул чемпиона UFC в легком весе стал не занятым. За право обладать этим титулом 29 июня в Парадайсе, штат Невада, сразятся Илия Топурия, бывший чемпион в полулегком весе (до 66 кг), который перешел в легкий дивизион, и бывший чемпион в легком весе, бразилец Чарльз Оливейра. Этот поединок станет главным событием турнира UFC 317.

Ранее сообщалось, что боец ММА Аллахвердян попался полиции с самодельным оружием в Москве.