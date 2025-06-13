Что нельзя делать 14 июня, чтобы не привлечь в жизнь неудачи: народные приметы и поверья в Устинов день

Православные верующие 14 июня вспоминают праведного Иоанна Кронштадтского. В народе дата называется Устинов день, в честь другого святого — преподобного Иустина. Подробнее о народных приметах и традициях на 14 июня — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и обычаи

Святой праведный Иоанн Кронштадтский, в миру Иван Ильич Сергиев, родился в 1829 году в Архангельской губернии в семье бедного сельского священника. С юных лет отличался глубокой верой и стремлением к знаниям. Окончив Санкт-Петербургскую духовную академию, он был направлен священником в Кронштадтский Андреевский собор. Здесь он проявил себя как горячий проповедник, милосердный пастырь и чудотворец. Отец Иоанн Кронштадтский, как его стали называть, объездил всю Россию, неся утешение и помощь страждущим. Его молитвы исцеляли больных, возвращали веру отчаявшимся.

Преподобный Иустин (Попович), сербский богослов и философ, родился в 1894 году в городе Вранье. Его жизнь была посвящена изучению православного богословия. Он учился в Санкт-Петербургской духовной академии и Оксфордском университете. По возвращении в Сербию он преподавал в духовных учебных заведениях и писал богословские труды. Преподобный Иустин (Попович) был известен своей критикой западной философии и культуры, а также своим глубоким пониманием православной духовности.

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В этот день в храмах совершаются богослужения, прославляющие их подвиги. Верующие обращаются к ним с молитвами о помощи в духовных и житейских нуждах, об укреплении веры и исцелении от болезней.

Приметы

Радуга утром — к дождю;

Пасмурное утро — к урожаю яровых;

Дождливый и пасмурный день — к затяжной непогоде;

Грачи прогуливаются по траве — к дождю;

Зацветает рожь — хорошо клюет карп;

Сосна зазвенела, а дуб застонал — будет буря;

Лебеди вечером расшумелись — на завтра ливень;

Бледное солнце с утра — быть дождю к вечеру;

Паук поворачивается головой к своей норе — к дождю;

Дует резкий и влажный ветер — к затяжной непогоде;

Не стоит расставаться с кем-либо в Устинов день;

Не надо строить и ремонтировать забор, как как в дом придут несчастья;

Нельзя отказывать в помощи нуждающимся;

Нельзя бездельничать, лениться и спать до обеда.

Именины в этот день отмечают: Иван, Вера, Василий, Давид, Гавриил, Павел.

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