Что она творит: Ида Галич подвергает риску ребенка, балуясь вином во время беременности

Блогерша Ида Галич призналась, что не отказывает себе в алкоголе во время второй беременности и может развести бокал белого вина водой перед тем, как выпить. Доказано, что спиртные напитки оказывают токсическое влияние на плод, поэтому даже разбавление их с водой противопоказано во время беременности. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» сообщила заведующая женской консультацией Видновского перинатального центра Елена Фролова.

Галич позволяет себе нарушать и другие общепринятые ограничения для беременных. Например, блогерша пьет кофе с молоком и без. По словам Фроловой, этот напиток разрешен беременным до двух раз в сутки, если употреблять его некрепким. Также будущая мама двоих детей изредка ходит в баню.

«Походы в сауну, баню разрешены беременным без противопоказаний — тем, кто уже имел контакт с баней, адаптирован под термические нагрузки, но только если они не вызывают у женщины побочных эффектов в виде тошноты, повышения давления, выраженной тахикардии, учащения пульса, ухудшения общего состояния», — продолжила врач.

Знаменитость также ест роллы, однако позволяет себе лишь запеченные, чтобы «никто не нервничал». Роллы со свежей рыбой также нежелательны для беременных, потому что могут вызывать инфекционные заболевания, утверждает собеседница издания. Не стоит есть это блюдо с васаби, специями, которые способны обострить желудочно-кишечные заболевания. Фролова добавила, что во время беременности возможно употребление только горячих роллов, подвергшихся термической обработке.

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