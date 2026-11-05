Фритюрницы и сковородки против автомобилей: что теперь сильнее загрязняет воздух Лондона

Daily Mail: выбросы от готовки составили 87% загрязнения воздуха в Лондоне

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Фото: [«Подмосковье сегодня»/Татьяна Замятина]

Приготовление пищи стало одним из главных источников прямых выбросов ультрамелких частиц в воздухе Лондона и в часы приема пищи даже обгоняет автомобильные выхлопы, пишет Daily Mail со ссылкой на исследование в журнале Climate and Atmospheric Science. Основной вклад, по мнению авторов, вносят не домашние кухни, а рестораны и другие заведения общепита.

Ученые измеряли частицы размером менее одного микрометра, которые способны проникать глубоко в легкие и попадать в кровоток. Наблюдения проводили с вершины башни BT Tower в центре Лондона.

В полдень с приготовлением еды связывали около 83% прямых выбросов таких частиц, а ранним вечером — 87%. На долю автомобильных выхлопов в эти периоды приходилось менее 10%.

Исследователи считают, что особенно важную роль играет жарка на масле в коммерческих кухнях. При этом результаты не означают, что обычная домашняя готовка внезапно стала главным источником загрязнения всего городского воздуха.

Авторы связывают такую картину и с успехом ограничений для транспорта: с 1996 по 2024 год выбросы мелких частиц от автомобильных выхлопов в Великобритании сократились примерно на 94%.

Теперь ученые предлагают уделять больше внимания вентиляции и фильтрации воздуха в ресторанах. По их мнению, это может стать сравнительно быстрым способом дополнительно улучшить качество воздуха в крупных городах.

иностранная пресса

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