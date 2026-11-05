Звезду «Эйфории» Эрика Дэйна лечили от несуществующей болезни

Американский актер Эрик Дэйн столкнулся с врачебной ошибкой, которая стоила ему нескольких месяцев неправильного лечения, сообщило Daily Mail. У него постепенно пропадала чувствительность в правой руке.

Как отмечает издание, сначала Дэйн обратился к хирургу, затем к другому специалисту, который направил его к неврологу, а тот предположил нейропатию. Несколько врачей подтвердили этот диагноз. Актеру назначили терапию, которая помогает в 90% случаев. Однако лечение не дало результата.

Тогда актер вернулся к своему лечащему врачу в Лос-Анджелесе. Медик сообщил, что специалисты обсуждают боковой амиотрофический склероз (БАС), но пока не могут подтвердить его. В итоге Дэйну все же поставили этот диагноз.

БАС — заболевание, которое постепенно разрушает нервные клетки и связи, необходимые для ходьбы, работы рук, речи и дыхания. Болезнь неизлечима, и со временем она приводит к тяжелым последствиям.

Дэйн умер 19 февраля в возрасте 53 лет. Это произошло примерно через год после того, как он публично сообщил о своем диагнозе. Подробности истории болезни актер описал в посмертных мемуарах.

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