Дикая природа: в Минэкологии оценили число медведей в Подмосковье

В Министерстве экологии и природопользования Московской области провели оценку численности бурого медведя на территории региона. По актуальным данным ведомства, в Подмосковье могут обитать от 70 до 80 особей этого вида. При этом постоянную местную популяцию составляют примерно 30–40 животных, тогда как оставшаяся часть периодически мигрирует из соседних субъектов РФ. Об этом сообщает интернет-издание REGIONS .

Численность подмосковных медведей напрямую связана с демографическим ростом вида в сопредельных регионах. В Тверской области количество медведей увеличилось с 3 тыс. в 2013 году до 5 тыс. в 2025-м. В Смоленской области зафиксирован рост с 500 до 2.3 тыс. особей, а в Ярославской — с 650 до 1.3 тыс. За счет расширения ареала обитания хищники все чаще заходят на прилегающие территории Московской области.

Отдельное внимание экологи обращают на сроки залегания животных в зимнюю спячку. На фоне сохраняющейся теплой погоды медведи могут отложить уход в берлоги до конца декабря или даже до новогодних праздников. Жителям региона советуют соблюдать осторожность при посещении лесных массивов в поздний осенне-зимний период.