Подготовка к зиме: Жители Подмосковья массово утепляют окна и батареи

С приближением зимних холодов жители Московской области активизировали работы по подготовке жилья к отопительному сезону. По данным исследования сервиса «Авито Услуги», в сентябре 2026 года самым востребованным направлением стал монтаж систем отопления, спрос на который взлетел на 80% в годовом выражении и на 17% за месяц. Жители региона все чаще отдают предпочтение как комплексному обустройству инженерных сетей, так и локальным работам по повышению энергоэффективности квартир и частных домов. Об этом сообщает интернет-издание « REGIONS ».

В число лидеров по динамике спроса вошли услуги по обслуживанию и модернизации элементов обогрева. Интерес к промывке труб и радиаторов от накопившихся загрязнений вырос на 17% за месяц, а к замене батарей — на 32% за год. Параллельно увеличивается популярность теплых полов, монтаж которых искали на 16% чаще, чем в августе. Для снижения теплопотерь жители Подмосковья также массово ремонтируют и утепляют оконные блоки: спрос на ремонт окон поднялся на 38% за год, на утепление — на 30%, а на герметизацию — на 27%.

Эксперты напоминают, что перед проведением капитальных работ важно измерить нормативную температуру в помещении, которая в отопительный период должна составлять не менее +18°C (в угловых комнатах — не менее +20°C). При несоблюдении параметров первым шагом должно стать обращение в управляющую компанию, так как самостоятельный перенос инженерных коммуникаций без согласования запрещен. Для сохранения тепла без лишних трат специалистами рекомендуется проверить уплотнители на окнах, отрегулировать фурнитуру створок и не заслонять радиаторы плотной мебелью или шторами.