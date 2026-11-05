Пилинг по сезону: косметолог объяснила, какие процедуры выбирать в ноябре

С приходом ноября солнечный день становится меньше, и это хороший момент, чтобы обновить уход за кожей, выбрав более активные составы. Врач-дерматовенеролог и косметолог Марина Карташева в беседе с Здоровьем Mail объяснила , как подобрать процедуру в зависимости от сезона.

Косметолог рекомендует в первые осенние месяцы отдавать предпочтение мягким уходовым решениям. Оптимальным выбором станут энзимные пилинги либо продукты с полигидроксикислотами — в частности, с глюконолактоном и лактобионовой кислотой. Неплохой альтернативой выступят составы на базе молочной и миндальной кислот. С наступлением ноября допустимо постепенно включать в уход более выраженные по действию процедуры.

По мнению эксперта, гликолевые пилинги способствуют улучшению текстуры кожи, выравниванию ее тона, устранению тусклого оттенка, а также помогают справляться с начальными проявлениями фотостарения.

К срединным процедурам относят ретиноевые (так называемые «желтые») пилинги. Их целесообразно использовать при наличии гиперпигментации, признаков фотостарения, пониженного тургора кожи и неоднородного рельефа. Как правило, для достижения эффекта проводят курс из 2–4 сеансов, выдерживая между ними интервал в 3–4 недели.

«Отдельного внимания заслуживает пилинг Джесснера — комбинированный срединный состав, который применяют при пигментации, постакне и неровном рельефе», — отметила эксперт.

Специалист отмечает, что в холодный период — начиная с ноября и в течение зимы — допустимо обсудить с врачом возможность проведения глубокого трихлоруксусного пилинга. Зачастую такая процедура требует предварительной подготовки кожи.

При этом от фенолового пилинга рекомендуется отказаться: согласно актуальным стандартам безопасности, его применение для эстетических целей считается неоправданным.

«Помните, что пилинги не делают при активном герпесе, открытых повреждениях, ожогах, выраженном воспалении, обострении дерматита или псориаза, свежем загаре и аллергии на компоненты применяемых составов», — отметила специалист.

Перед тем как решиться на пилинг, обязательно проконсультируйтесь с врачом‑косметологом, если вы:

ожидаете ребенка или кормите грудью;

склонны к образованию келоидных рубцов;

принимаете системные ретиноиды;

сталкиваетесь с замедленным заживлением тканей;

недавно перенесли травмирующие процедуры (например, агрессивные чистки, лазерные воздействия и т. п.).

После процедуры важно соблюдать щадящий режим ухода:

не отдирайте отшелушивающиеся участки кожи — это может спровоцировать раздражение или рубцевание;

исключите использование скрабов: механическое воздействие в этот период нежелательно;

не вводите в домашний уход дополнительные кислоты и ретиноиды без согласования со специалистом — самостоятельное «усиление» ухода повышает риск осложнений.

В восстановительный период коже требуется деликатное очищение, регулярное нанесение восстанавливающего крема для поддержки защитного барьера, а также ежедневная защита с SPF — даже в пасмурные дни и при невысокой солнечной активности ультрафиолет способен навредить чувствительной коже.

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