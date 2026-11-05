Мария Катасева из Подмосковья стала чемпионкой мира по пожарно-спасательному спорту

Жительница Подмосковья Мария Катасева в составе сборной России одержала победу на чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту в подъеме по штурмовой лестнице на учебную башню. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Московской области.

Соревнования проходят в Баку среди мужских и женских команд из 20 стран мира.

В рамках первого состязания участникам нужно было подняться по штурмовой лестнице на учебную башню: мужчинам — на четвертый этаж, женщинам — на второй. Мария Катасева выполнила задание за 7,11 секунды и была признана чемпионкой мира.

В ближайшие дни состоятся состязания по преодолению 100-метровой полосы с препятствиями, пожарной эстафете 4×100 метров и боевому развертыванию.

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