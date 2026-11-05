Надежда Михалкова прилетела к мужу-губернатору накануне Дня народного единства
VOICE: Надежда Михалкова прилетела к мужу-губернатору Кухаруку перед 4 ноября
Фото: [соцсети]
40-летняя актриса Надежда Михалкова прилетела к мужу — губернатору Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Руслану Кухаруку накануне Дня народного единства, сообщает VOICE.
Пара официально оформила отношения в начале октября. Супруги стараются не выставлять личную жизнь напоказ и живут на два города — Москву и Ханты-Мансийск. В столице актриса готовит премьеру спектакля «Васса Железнова».
В предпраздничные дни супруги посетили два мероприятия в рамках «Ночи искусств». Они побывали на экскурсии «Дары и Дарители» в галерее Геннадия Райшева, а затем пришли на концерт виолончелиста Бориса Андрианова в «Югра-Классик».
Кухарук опубликовал снимки с женой и поделился впечатлениями. По его словам, главная ценность таких событий — возможность пообщаться с жителями и услышать их эмоции. Глава ХМАО также поблагодарил организаторов, артистов и сотрудников музеев и галерей. Он отметил их вклад в создание атмосферы праздника и сохранение связи между поколениями.
Ранее сообщалось, что Никита Михалков собрал всю семью на праздновании 81-летия.