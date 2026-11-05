Бобры оказались еще полезнее, чем считалось: как их плотины помогают переживать засуху

Бобры могут приносить природе еще больше пользы, чем считалось раньше, пишет BBC со ссылкой на исследование Ливерпульского университета. Наблюдения в Чешире показали, что животные помогают удерживать воду в ландшафте и делают окружающую территорию устойчивее к засухе.

Исследование проводили на участке в Хэтчмере, где бобры живут с 2020 года. За это время они заметно изменили местность: часть леса исчезла из-за поваленных деревьев, а на месте сухих участков появились водоемы.

Особенно хорошо эффект был заметен во время сильной засухи летом 2022 года. Территория внутри бобрового участка оставалась влажной, вода продолжала поступать на соседние земли, а уровень грунтовых вод оставался высоким. Это помогло сохранить влажный торф и растения.

Созданные бобрами водоемы также поддерживают других животных, включая птиц и лис. Кроме того, вода впитывается в торф, что помогает удерживать углерод в почве.

При этом бобры могут создавать и проблемы — например, затапливать нежелательные участки или валить ценные деревья. Однако автор исследования Мелани Бейкер считает, что в большинстве случаев такие риски можно контролировать, а экологическая польза перевешивает минусы.

Результаты могут усилить аргументы в пользу дальнейшего возвращения бобров в дикую природу Великобритании, а не только содержания их на огороженных территориях.