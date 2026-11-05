В проекте бюджета Подмосковья на 2027 год предусмотрели более ₽51 млрд на поддержку семей с детьми. Об этом сообщил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

«Мы видим, что количество многодетных семей в регионе ежегодно растет, в 2027 году прогнозируем, что их число достигнет около 122 тыс. И наша задача — обеспечить им стабильную поддержку», — подчеркнул он.

Так, ₽5,6 млрд планируется направить на поддержку многодетных семей. Многодетным на школьную форму выделят ₽505 млн. Ожидается, что этой мерой поддержки будут обеспечены свыше 168 тыс. детей. На выплаты на школьную форму для семей с доходом ниже прожиточного минимума направят более ₽114 млн. Их получат свыше 16 тыс. детей. На подарочные наборы для первоклассников заложили ₽31,6 млн. Их получат более 4 тыс. детей.

Выплаты при рождении третьего или последующего ребенка получат более 4 тыс. молодых семей. На выплаты на покупку предметов и средств по уходу за новорожденными предусмотрели более ₽1,1 млрд. Их получат свыше 56 тыс. семей.

На оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта выделили свыше ₽161 млн.

В Московской области реализуется национальный проект «Семья».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход строительства детской поликлиники в Звенигороде.