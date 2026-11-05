Сдвиг биоритмов: теплая погода отсрочила спячку подмосковных медведей

Затяжная теплая и дождливая погода в осенне-зимний период существенным образом меняет естественные биоритмы диких животных в Московской области. В нормальных климатических условиях бурые медведи залегают в берлоги в начале или середине ноября, однако на фоне температурных аномалий хищники сохраняют повышенную активность вплоть до новогодних праздников. Об этом сообщили в Министерстве экологии Подмосковья, основываясь на результатах региональных научных исследований. По данным ведомства, опубликованным интернет-изданием REGIONS , на территории области в настоящий момент может обитать от 70 до 80 особей.

Оригинальная подмосковная аборигенная популяция оценивается в 30–40 медведей, тогда как остальная часть животных мигрирует из прилегающих областей. Динамика численности напрямую зависит от ситуации в соседних регионах, где за последние годы зафиксирован стремительный прирост хищников. Так, в Тверской области количество медведей увеличилось с 3 тыс. в 2013 году до 5 тыс. в 2025-м, в Смоленской области показатель вырос с 500 до 2 380 особей, а в Ярославской — с 650 до 1 300.

Расширение ареала обитания и постоянный приток зверей из сопредельных территорий приводят к тому, что встречи человека с хищниками становятся регулярными. Наиболее часто перемещение медведей фиксируют в северных и западных городских округах Московской области. Экологи призывают жителей проявлять повышенную осторожность при визитах в лесные массивы поздней осенью, учитывая, что из-за отсутствия устойчивого снежного покрова звери продолжают искать пропитание.