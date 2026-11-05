Лепс приехал в поселок под Ногинском по просьбе жителей: артист поздравил детей‑волонтеров в День народного единства

Григорий Лепс посетил поселок Зеленый, входящий в Богородский округ. Артист приехал туда не по контракту и не по приглашению властей — инициаторами выступили сами местные жители, и певец согласился. Об этом в своем канале MAX сообщил глава округа Денис Семенов, сообщил REGIONS.

Визит был приурочен к празднованию Дня народного единства. В тот же день в поселке чествовали детей-волонтеров, отметив их активную общественную работу. По словам Лепса, юные россияне уже хорошо понимают, что такое патриотизм и поддержка бойцов СВО. Он назвал их гордостью страны и ориентиром для ровесников.

«Его позвали жители, волонтеры и активисты. Они сами написали (ему — ред.) и пригласили, и Григорий Викторович не смог им отказать», — написал в канале MAX глава Богородского округа Денис Семенов.

Фото: [ Ольга Аввакумова ]

Певец также заметил, что не все молодые люди в таком возрасте осознают важность своих действий. По его мнению, помочь им в этом смогли взрослые, которые рассказали об уроках истории и объяснили, почему важно заботиться о Родине. Лепс признался, что его восхищают смелость и искренний порыв волонтеров, и хотя он приехал всего на несколько минут, для него это большая честь.

«Дети тратят свое свободное время, чтобы помогать другим, и делают это своими руками. Они заслужили, чтобы их поблагодарили при всех. Григорий Лепс поздравил ребят и напомнил простую вещь: счастье совсем рядом. Думаю, в тот день в Зеленом это почувствовали все», — поделился глава муниципалитета.

Для гостей артист исполнил свои главные хиты. Когда зазвучала «Родина-мать», зал поднялся и начал аплодировать в такт мелодии. Особенно теплый прием ждал песню «Самый лучший день» — зрители подпевали Лепсу.

Фото: [ Ольга Аввакумова ]

Праздник был посвящен Дню народного единства, который отмечается 4 ноября. По всей стране в этот день проходят торжественные и культурные мероприятия.

Организацией встречи занимались местные активисты и волонтерские объединения. Приезд известного музыканта стал подарком для жителей поселка Зеленого и всего Богородского округа.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья вручил награды врачам, героям СВО и многодетным семьям в День народного единства.