«Все было не зря»: Киркоров вытер слезы девочке, расплакавшейся на его концерте

VOICE: Киркоров показал видео с юной поклонницей, которая расплакалась под песню

Культура и спорт

Фото: [скриншот видео]

59-летний народный артист РФ Филипп Киркоров выступил в Пензе. Концерт стал практически стартом тура, посвященного предстоящему 60-летию певца, сообщает VOICE. Во время исполнения хита «Просто подари» певец заметил в толпе девочку, которая подпевала ему со слезами на глазах.

Киркоров подошел к юной поклоннице, взял ее за руку, вытер слезы и обнял. Этот момент попал на видео, которое артист позже показал своим подписчикам. Певец признался, что такие эмоции для него очень важны.

«Когда под мои песни плачут дети, я понимаю: все было не зря… Я на сцене уже больше 40 лет. И за эти годы сменилось целых четыре поколения моих зрителей! Когда-то на мои концерты приходили совсем юные девчонки. Потом они приводили своих детей. Сегодня приходят уже с внуками», — отметил артист.

Киркоров добавил, что слезы ребенка под его песни — самая ценная награда. Детские эмоции искренни, и их нельзя обмануть. Артист добавил, что такие моменты дают ему силы и вдохновение. Певец поблагодарил поклонников за теплый прием и пообещал продолжать радовать их творчеством.

Ранее Филипп Киркоров рассказал, почему обиделся на сына Кристины Орбакайте.

Актуально

Читайте также

Запрет на въезд не помешал: Сабуров заработал минимум ₽6 млн в Подмосковье

Запрет на въезд не помешал: Сабуров заработал минимум ₽6 млн в Подмосковье

Не стало сыгравшего в «Возвращении Мухтара» актера Юрия Якуши

Не стало сыгравшего в «Возвращении Мухтара» актера Юрия Якуши

Наталья Подольская устроила сыну праздник в стиле «Трансформеров»

Наталья Подольская устроила сыну праздник в стиле «Трансформеров»

Кейт Миддлтон в каске появилась в детском центре помощи в Ипсвиче

Кейт Миддлтон в каске появилась в детском центре помощи в Ипсвиче

Стало известно о возможном романе Джей Ло и звезды «Теда Лассо» Голдштейна

Стало известно о возможном романе Джей Ло и звезды «Теда Лассо» Голдштейна

Дочь Брюса Уиллиса показала видео с отцом, который борется с лобно-височной деменцией

Дочь Брюса Уиллиса показала видео с отцом, который борется с лобно-височной деменцией

Не стало британского актера Джона Лисона

Не стало британского актера Джона Лисона

Не стало барабанщика рокабилли-группы «Мистера Твистера» Валерия Лысенко

Не стало барабанщика рокабилли-группы «Мистера Твистера» Валерия Лысенко

«Экономят»: Рената Литвинова призналась, что живет в холодной квартире в Париже

«Экономят»: Рената Литвинова призналась, что живет в холодной квартире в Париже

Винокур обратился к жене по важному поводу

Винокур обратился к жене по важному поводу

Волочкова оказалась в эпицентре транспортного коллапса в Шереметьево

Волочкова оказалась в эпицентре транспортного коллапса в Шереметьево

«Скучаем, любим»: Игорь Николаев обратился к старшей дочери в день ее рождения

«Скучаем, любим»: Игорь Николаев обратился к старшей дочери в день ее рождения

Добавьте mosregtoday.ru в избранное