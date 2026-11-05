«Все было не зря»: Киркоров вытер слезы девочке, расплакавшейся на его концерте

59-летний народный артист РФ Филипп Киркоров выступил в Пензе. Концерт стал практически стартом тура, посвященного предстоящему 60-летию певца, сообщает VOICE. Во время исполнения хита «Просто подари» певец заметил в толпе девочку, которая подпевала ему со слезами на глазах.

Киркоров подошел к юной поклоннице, взял ее за руку, вытер слезы и обнял. Этот момент попал на видео, которое артист позже показал своим подписчикам. Певец признался, что такие эмоции для него очень важны.

«Когда под мои песни плачут дети, я понимаю: все было не зря… Я на сцене уже больше 40 лет. И за эти годы сменилось целых четыре поколения моих зрителей! Когда-то на мои концерты приходили совсем юные девчонки. Потом они приводили своих детей. Сегодня приходят уже с внуками», — отметил артист.

Киркоров добавил, что слезы ребенка под его песни — самая ценная награда. Детские эмоции искренни, и их нельзя обмануть. Артист добавил, что такие моменты дают ему силы и вдохновение. Певец поблагодарил поклонников за теплый прием и пообещал продолжать радовать их творчеством.

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