Чудовище морских глубин: у берегов Мальты обнаружили гигантскую сифонофору — чем она опасна для человека

Морской биолог Алан Дейдан обнаружил у побережья Мальты гигантскую сифонофору (Praya dubia), сообщает Lovin Malta. Сифонофора этого вида считается одним из самых длинных существ на планете и может достигать до 50 м в длину. Кроме того, морские обитатели выделяют яд, способный парализовать или убить жертву. Чем сифонофора опасна для человека — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Глубоководное чудовище

Внешне сифонофора похожа на гигантскую сколопендру. Морские гады обитают на глубине от 600 до 2,3 тысячи метров, однако биолог Дейдан сообщил, что встретил сифонофору на глубине около 25 метров. Каждая сифонофора — это не один организм, а колония живых существ — клонов, объединенных в общее тело, каждый из которых выполняет определенную функцию. Зачастую, попадая на поверхность, они погибают, потому что не могут выдержать резкой смены среды и давления.

Ученым известны порядка 160 видов сифонофор, в основном они обитают в тропиках. При этом их можно встретить во всех океанах и морях с высокой соленостью от поверхности до глубины 5 тысяч метров. На территории бывшего СССР были замечены два вида сифонофоры из родов Dimophyes и Physophora. У берегов Мальты был обнаружен вид Praya dubia, представители которого считаются одними из самых длинных существ на планете — они могут достигать в длину до 50 м.

Ядовитая «змея»

Сифонофора — вовсе не безобидное подобие червя, в ее рацион входят морские организмы, в том числе желатинообразные, мелкие ракообразные и мальки. Praya dubia — активный охотник, завлекающий жертву биолюминесцентным свечением.

«Как только сифонофора находит богатый пищей участок, она распускает сеть щупалец, снабженных нематоцистами, выделяющими мощный яд. Этот токсин способен парализовать или убить жертву при контакте», — рассказал Дейдан.

Яд, который выделяет сифонофора, опасен и для человека, предупреждают учены. Многое об этих морских гадах еще неизвестно, ведь обитают они на большой глубине, в основном наблюдения за ними проходят при помощи глубоководных аппаратов.

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