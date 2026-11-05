Ученые нашли способ похудеть без таблеток

Хотите похудеть без таблеток и изнурительных диет? Ученые из Нью-Йоркского университета нашли простой способ — ложиться спать раньше. Об этом сообщает журнал Nursing Research.

В эксперименте участвовали 196 человек с преддиабетом, которые спали меньше 6,5 часа в сутки. Все они прошли восьминедельную программу по изменению образа жизни: питание, физическая активность, борьба со стрессом. Одной группе дополнительно давали консультации по сну — учили соблюдать режим и постепенно сдвигать отход ко сну на более раннее время.

Результат оказался любопытным. В обеих группах улучшилось качество сна и снизился вес. Но те, кто дополнительно работал над режимом, реже страдали от дневной сонливости и быстрее засыпали. Анализ показал: каждый час более раннего засыпания был связан с потерей около 600 г за восемь недель. Причем это не зависело от общей продолжительности сна.

Ученые предполагают: ранний сон уменьшает соблазн ночных перекусов и помогает регулировать аппетит. Правда, уровень глюкозы в крови у участников заметно не улучшился. Так что сон — не волшебная таблетка, но хороший помощник в борьбе за вес

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