Вторичка вернула лидерство: 49% ипотеки в России выдано на готовое жилье в 2026 году

Снижение доступности льготных ипотечных программ лишило российские новостройки их главного козыря, что спровоцировало естественный и масштабный переток покупателей на вторичный рынок. Об этом заявил в беседе с Pravda.Ru почетный член Российской гильдии риелторов, президент компании «Бест Недвижимость» Григорий Полторак, назвав текущую ситуацию процессом здорового выравнивания.

По итогам девяти месяцев 2026 года, согласно данным «Циан», на которые ссылалось издание ТАСС, готовые квартиры вернули себе статус абсолютных лидеров: на них пришлось 49% от всего объема выданных жилищных кредитов. Россияне окончательно перестали ждать возвращения дешевой ипотеки на первичном рынке и начали прагматично вкладываться в уже сданный жилой фонд.

Эксперт подчеркнул, что перекос в сторону новостроек, наблюдавшийся последние годы, был исключительно искусственным и держался только на субсидируемых государством ставках. Как только льготы были свернуты, инвестиционная привлекательность первичного сектора начала стремительно таять. Новостройки утратили свое главное преимущество: они были привлекательны именно дешевой ипотекой. Когда льготы в значительной степени сократили, люди стали реже брать кредиты на первичное жилье. При этом он напомнил, что объем вторичного рынка исторически всегда был больше из-за накопленного за десятилетия жилого фонда.

По его словам, покупатели массово возвращаются к готовому жилью не только из-за цены, но и из-за банального здравого смысла. В то время как застройщики продолжают задирать ценники на бетонные коробки, часто выставляя квадратный метр в строящемся доме дороже, чем в уже обжитом корпусе по соседству, вторичка предлагает развитую инфраструктуру, работающие школы и поликлиники, а главное — возможность заехать сразу после сделки. Полторак с иронией отметил, что этот перекос зашел так далеко, что покупка на этапе котлована полностью потеряла экономический смысл. Кроме того, при нынешних высоких ставках гражданам стало практически невозможно одновременно тянуть ипотеку за новостройку и аренду жилья на время бесконечного ремонта. Единственным рабочим вариантом для многих стала прямая альтернативная сделка по схеме «продажа своей — покупка другой».

Риелтор резюмировал, что ситуацию усугубляет и то, что девелоперы продолжают экономить на полезной площади, делая квартиры все теснее, при этом цены на них не падают. Специалисты предупреждают, что планировки от застройщика часто содержат скрытые нюансы, которые могут превратить расстановку мебели в настоящий квест. На этом фоне просторные комнаты старого фонда с высокими потолками и толстыми стенами выглядят все более разумным вложением. Рынок окончательно повзрослел: эпоха ажиотажного спроса на «голые метры» уходит в прошлое, уступая место рациональному выбору в пользу качества жизни и обжитых районов.

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