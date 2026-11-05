Офис Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) впервые официально прояснил юридический статус политических бойкотов в спорте, поставив точку в многолетних спорах вокруг отстранения российских атлетов. В эксклюзивном ответе на запрос ТАСС представители всемирной организации дали жесткую правовую оценку ситуации со сборной России по хоккею и перспективами ее участия в чемпионатах мира, включая турнир 2027 года. Долгое время российская сторона апеллировала к базовым правам человека, пытаясь оспорить отстранение от турниров в структурах ООН, однако в Женеве провели четкую демаркационную линию. Об этом сообщают Argumenti.ru .

В УВКПЧ признали, что принцип недискриминации является краеугольным камнем международного права, но тут же сделали оговорку, которая фактически обнуляет надежды на защиту в этом ведомстве. Мандат управления ограничен защитой людей от притеснений по признакам расы, пола или религии со стороны государств. Любые же санкции, основанные на государственной принадлежности в рамках геополитических конфликтов, ООН относит к сфере международного публичного права и внутренней автономии спортивных федераций. Если бойкот сборных со стороны Норвегии, Финляндии или Чехии носит характер политического протеста, а не направлен против конкретных игроков из-за их национальности, то это трактуется как законная реализация права на свободу выражения мнения.

Этот ответ фактически легитимизирует изоляцию российского спорта в глазах мирового сообщества и снимает с Международной федерации хоккея (ИИХФ) «груз» обвинений в нарушении конвенций. Юристы поясняют, что УВКПЧ сознательно разводит понятия прав человека и спортивных санкций: ООН не имеет полномочий отменять дисциплинарные уставы МОК или ИИХФ, если только речь не идет о системных нарушениях вроде апартеида. Для российского спорта это холодный душ: жалобы в структуры ООН теперь официально признаны бесполезными. Единственной ареной для борьбы остается Спортивный арбитражный суд в Лозанне и сам МОК, где решения принимаются на основе уставов федераций. Принцип «спорт вне политики» окончательно уступил место геополитике: международные федерации получили карт-бланш на политические решения, которые имеют безусловный приоритет над принципом недискриминации.

Ранее сообщалось, что Россия может отсудить миллиард долларов у ИИХФ, если сборную не пустят на ЧМ.