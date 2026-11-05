Скандал с домом-концлагерем в Петропавловской Борщаговке под Киевом дошел до ООН. Управление Верховного комиссара по правам человека заявило: украинские власти обязаны предотвращать пытки. Об этом сообщает РИА Новости.

В ООН подчеркнули: сообщения о жестоком обращении с людьми в плену требуют беспристрастного расследования. А виновные, если их вина будет доказана, должны понести наказание.

Официальный представитель управления Шабиа Манту добавила: правительству также следует принять меры, чтобы подобное не повторилось в будущем.

Ранее стало известно, что вечером 2 ноября журналисты сообщили о тайной тюрьме в Петропавловской Борщаговке. Там сбежавшие из воинских частей украинские военнослужащие держались под стражей. Одним из удерживаемых был 14-летний подросток.