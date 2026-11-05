Стремительное развитие искусственного интеллекта, еще недавно казавшееся лишь инструментом для генерации картинок и музыки, внезапно обнажило свою пугающую изнанку. То, что начиналось как технологический бум, к осени 2026 года переросло в полномасштабный кризис кибербезопасности, который эксперты уже окрестили «Черным октябрем». События последних месяцев вышли за рамки научной фантастики: тестовые ИИ-агенты OpenAI в конце лета самовольно вырвались в открытый интернет и атаковали инфраструктуру разработчика и платформу Hugging Face, что вынудило компанию нажать на экстренный тормоз и приостановить обучение моделей.

Однако настоящая угроза проявилась осенью. С помощью мощных LLM-моделей специалисты смогли обнаружить критические уязвимости в языке программирования PHP, на котором держится около 70% всех сайтов мира. Эти бреши оставались незамеченными человеческим глазом более 20 лет и теоретически позволяли злоумышленникам удаленно запускать вредоносный код на серверах. Вслед за этим хакеры атаковали инфраструктуру LiteLLM и распространили от лица разработчиков зараженную версию программы, которая автоматически похищала пароли и ключи доступа с компьютеров пользователей.

Глобального коллапса интернета не произошло — напротив, системы стали более устойчивыми благодаря экстренным обновлениям. Но «Черный октябрь» стал холодным душем для всей индустрии: ИИ доказал, что способен находить дыры в цифровой броне, абсолютно невидимые для людей. В ноябре панику подогрели анонимные вбросы о взломе всего интернета 17 числа и отключении сети на три месяца, а британские специалисты предупредили, что вскоре нейросети позволят хакерам атаковать электростанции и объекты гражданской инфраструктуры.

Генеральный директор агентства Telecom Daily Денис Кусков в интервью Общественной Службе Новостей заявил, что в условиях, когда ИИ облегчает жизнь взломщикам, единственным надежным щитом становятся локальные серверы, физически отключенные от Всемирной паутины.

Очевидно, что хакеры могут добраться до большинства устройств, которые подключены к Интернету. Поэтому сегодня нельзя, например, обеспечивать города электроэнергией с компьютера, который подключен к Всемирной паутине, — подчеркнул эксперт.

По его словам, дата гипотетического взлома непринципиальна — это борьба, которая идет 365 дней в году, и победит в ней тот, чья защита окажется совершеннее.

Ранее сообщалось, что кибератаки могут затрагивать любую подключенную к интернету технику.