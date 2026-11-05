Санитарный вертолет эвакуировал 81 пациента из районов Рязанской области в 2026 году

В 2026 году санитарная авиация Рязанской области стала настоящим спасательным кругом для 81 жителя региона, оказавшегося на грани жизни и смерти. По данным регионального Минздрава, воздушные бригады эвакуировали 69 взрослых и 12 детей из самых отдаленных уголков области. Об этом сообщает издание 7info .

Для юных пациентов точкой прибытия стала Областная детская клиническая больница имени Н.В. Дмитриевой, тогда как взрослых в зависимости от тяжести состояния распределяли между профильными стационарами Рязани — от БСМП до больницы имени Семашко.

Главными потребителями этой услуги стали Скопинский, Шацкий и Касимовский межрайонные медицинские центры. География здесь диктует свои правила: эти районы находятся на значительном удалении от областного центра. В экстренной медицине время — самый дорогой ресурс. Полет на вертолете «Ансат» до Рязани занимает около полутора часов, в то время как автомобильная поездка по местным дорогам увеличила бы этот путь в два-три раза, что для многих пациентов с инфарктами или тяжелыми травмами было бы фатальным.

За четкую координацию этого сложнейшего процесса отвечает Территориальный центр медицины катастроф, работающий в структуре Областной клинической больницы с 2017 года. Масштабы их работы впечатляют: около 600 выездов в год, две трети из которых требуют присутствия на борту реаниматологов для поддержания жизни человека прямо в воздухе.

Возможность оказывать такую высокотехнологичную помощь жителям глубинки появилась у региона в 2020 году, когда парк Центра медицины катастроф пополнился вертолетом «Ансат». Эта машина стала доступной благодаря национальному проекту, инициированному президентом России, который системно развивает сеть санавиации по всей стране, обеспечивая даже самые удаленные территории быстрым доступом к квалифицированной медицине.

Ранее сообщалось, что подмосковная санитарная авиация транспортировала более 500 пациентов.