Статистика денежных переводов трудовых мигрантов из Центральной Азии в 2026 году заставляет взглянуть на привычную модель трудовой миграции под совершенно иным углом. Когда официальные лица называют ситуацию «взаимовыгодным сотрудничеством», сухие цифры говорят об обратном: экономика Таджикистана на 46% зависит от денег, заработанных в России, а доходы рабочих там превышают местные в три раза. Это означает, что российская экономика фактически взяла на себя роль глобального донора, который субсидирует бюджеты соседних стран и снимает с их правительств ответственность за создание собственных рабочих мест. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Для внутреннего рынка России такая модель оборачивается системным кризисом. Присутствие миллионов низкоквалифицированных работников из Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана создает искусственный демпинг на рынке труда. Это запускает два разрушительных процесса для коренного населения. Во-первых, у бизнеса исчезает стимул к модернизации: зачем закупать дорогую технику и автоматизировать ЖКХ или строительство, если можно бесконечно нанимать людей за бесценок? В итоге зарплаты в базовых секторах намертво застывают на минимуме. Во-вторых, происходит прямое вытеснение собственных граждан: российская молодежь и жители депрессивных регионов, для которых эти вакансии должны быть социальным лифтом, оказываются неконкурентоспособными.

Ситуация усугубляется демографическим прогнозом: к 2040 году в одной только республике Таджикистан прибавится еще 2,46 млн трудоспособных человек, которым их правительство не может предложить работу. Россия не обладает бездонными ресурсами, чтобы бесконечно компенсировать чужие социальные проблемы. При этом колоссальная скрытая нагрузка ложится на российские регионы: нагрузка на поликлиники, школы, коммунальные сети и правоохранительную систему растет, а счета за это оплачивают российские налогоплательщики.

Защита национальных интересов требует немедленного демонтажа этой порочной схемы. Приоритетом государства должен стать безусловный рост благосостояния собственных граждан. Для этого необходим переход к радикально новой миграционной политике. Работодателям следует ввести жесткие квоты: право нанять иностранца появится только после того, как компания документально докажет отсутствие подходящих кандидатов среди россиян. Тотальный контроль за банковскими переводами зарплат и полная уплата налогов сделают теневую занятость экономически бессмысленной, уравняв мигранта и местного жителя в себестоимости для бизнеса. Наконец, фокус должен сместиться с массового завоза неквалифицированной силы на точечное приглашение уникальных специалистов, которых действительно невозможно подготовить внутри страны. Россия — это суверенное государство, а не агентство по трудоустройству для соседей, и экономический мир внутри наших границ должен строиться на процветании собственных семей, а не на субсидировании чужих экономик за счет снижения уровня жизни своего народа.

Ранее сообщалось, что землю России отдают таджикским фермерам под масличные.