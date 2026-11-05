Осторожно: мошенники: к Черной пятнице 2026 года злоумышленники создали тысячи сайтов-клонов

Главная распродажа года — Черная пятница 27 ноября 2026 года — еще не началась, но мошенники уже развернули масштабную охоту на покупателей, начав подготовку за несколько недель до старта акций. Об этом предупредил в беседе с Hi-Tech Mail руководитель департамента специальных сервисов ГК Softline Константин Мельников.

По его словам, злоумышленники действуют на опережение: они заранее регистрируют похожие доменные имена, копируют сайты известных брендов и создают фальшивые мобильные приложения. К моменту официального старта распродаж вся преступная инфраструктура уже готова и, что самое опасное, успешно проиндексирована поисковыми системами. Покупатель, вбивающий в строку поиска запрос о скидках, рискует попасть на поддельную страницу, которая в выдаче стоит выше официального магазина.

Эксперт добавил, что масштабы цифровой подготовки подтверждают и сухие цифры. По данным компании BI.ZONE, если вне сезона ежемесячно регистрируется около 100–150 доменов с упоминанием Черной пятницы, то осенью этот показатель взлетает в десятки раз: с 263 доменов в сентябре до 2083 в ноябре. По оценке аналитиков, каждый десятый такой сайт создан для кражи данных. Статистику дополняет «Лаборатория Касперского», зафиксировавшая почти девятикратный рост русскоязычных фишинговых писем со ссылками на распродажи в октябре 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По его мнению, схемы обмана становятся все более изощренными. На фишинговых страницах людей ловят на жадности, предлагая скидки до 90% и сообщая об ограниченном остатке товара, чтобы заставить немедленно ввести реквизиты банковской карты. При этом российские мошенники все чаще уходят из доменной зоны .ru, выбирая иностранные адреса, которые гораздо сложнее заблокировать оперативно. Другие сценарии связаны с манипуляцией бонусами и доставкой: после «покупки» аферисты рассылают сообщения с просьбой уточнить адрес, перенести дату или доплатить за хранение заказа.

Константин Мельников рекомендовал гражданам заходить на сайты магазинов только через прямой ввод адреса, тщательно проверять ссылки перед оплатой и никогда не сообщать посторонним коды из SMS. Эксперт советует компаниям заранее выявлять сайты-клоны и предупреждать клиентов о фальшивых акциях, чтобы не допустить кражи персональных данных в разгар сезона.

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