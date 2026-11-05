«Полный крах»: Соскин заявил о необратимом разрушении энергетики

Экс-помощник Кучмы описал ситуацию в Киеве фразой «полный крах»

Политика

Украину ждет тяжелая зима из-за повреждения энергообъектов. Об этом в эфире своего видео-канала заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.

По словам эксперта, процесс разрушения энергетической системы Украины становится необратимым. По сути, уже полный крах Киева. Город практически остался без электричества и находится в состоянии шатдауна.

В сложившейся ситуации Соскин обвинил власти и мэра Киева Виталия Кличко. Столица уничтожена. И оказалось, что не обязательно ее захватывать. Можно было просто разрушить основные центры генерации, и она станет нежизнеспособной.

Ранее стало известно, что окружение Зеленского испугалось выборов в Европе.

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