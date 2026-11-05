Лучшие практики: Рязань получит ₽30 млн за лучшие муниципальные практики

Рязань выиграла федеральный грант на развитие городской среды, обойдя десятки конкурентов со всей страны. Губернатор Павел Малков подтвердил, что комиссия Федерального Собрания по перераспределению бюджетных ассигнований одобрила выделение региону 30 млн рублей по итогам Всероссийского конкурса лучших муниципальных практик. Об этом сообщает издание 7info .

Суть этого состязания заключается не просто в раздаче денег, а в поиске самых эффективных управленческих кейсов: муниципалитеты представляют свои проекты, доказывая их жизнеспособность, а федеральная комиссия выбирает те, которые можно масштабировать на всю страну. Для Рязани это не только прямое вливание средств, но и официальное признание качества местной команды управленцев.

Победа в таком смотре дает муниципалитетам двойную выгоду. Во-первых, это живые деньги, которые можно пустить в дело здесь и сейчас. Во-вторых, это статус, позволяющий тиражировать успешный опыт рязанских властей среди других городов России, что в будущем открывает двери к новым федеральным программам и партнерствам. Павел Малков уже обозначил фронт работ: средства пойдут на ремонт дворовых территорий, приведение в порядок дорог и решение застарелых проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

«Используем эту возможность, чтобы сделать Рязань комфортнее для жизни», — подчеркнул глава региона.

В правительстве области рассчитывают, что обновленные дворы и качественные дороги станут прямым ответом на запросы горожан. Теперь региональным властям предстоит максимально прозрачно и эффективно освоить федеральные средства, чтобы на практике доказать: победа в федеральном конкурсе была абсолютно заслуженной.

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