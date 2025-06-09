День друзей 9 июня: история и традиции праздника

В России 9 июня все чаще отмечают День друзей — неофициальный, но эмоционально важный праздник, посвященный человеческим отношениям, доверию и взаимной поддержке. Несмотря на отсутствие юридического статуса, дата укоренилась в культурной повестке последних лет и стала заметным явлением в социальной жизни. История и традиции праздника — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Зарождение Дня друзей

Идея создания праздника, посвященного дружбе, уходит корнями в первую половину XX века. В 1935 году в США по инициативе Конгресса был учрежден National Friendship Day — День дружбы, который предлагалось отмечать в первое воскресенье августа. Однако эта дата не получила широкого международного распространения и со временем утратила официальный статус.

Новая волна интереса к празднику возникла в 1958 году, когда в Парагвае была основана организация World Friendship Crusade, которая предложила отмечать 30 июля как Всемирный день дружбы. Именно эту дату в 2011 году утвердила в резолюции Генеральная Ассамблея ООН, обозначив ее как International Day of Friendship — день, призванный укреплять связи между народами и культурами.

Фото: [ freepik.com ]

Почему в России — 9 июня

Несмотря на закрепленную ООН дату, в России и ряде других стран постсоветского пространства именно 9 июня стало восприниматься как День друзей. Конкретное происхождение этой даты не зафиксировано в официальных хрониках, однако устойчивость ее использования в медиапространстве, соцсетях и массовой культуре говорит о том, что праздник сформировался инициативно, как часть народной календарной традиции.

Особенности празднования

Эксперт российского общества «Знание», лауреат премии ректора Финансового университета при Правительстве Екатерина Андреева рассказала РИА Новости, что в России в этот день люди часто устраивают встречи и вечеринки, обмениваются поздравлениями, теплыми словами и воспоминаниями, а также дарят подарки.

В начале XX века в США было популярно отправлять поздравительные открытки. В Парагвае во время игры «Невидимый друг», похожей на «Тайного Санту», принято дарить небольшие подарки, передает сервис Drawnames.

Фото: [ freepik.com ]

В Аргентине в 2005 году в День друга, который отмечается 20 июля, количество сообщений и звонков в мессенджерах привело к сбоям в работе мобильной связи в нескольких крупных городах, как сообщает Canal26.

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