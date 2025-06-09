Лучший день для предложения руки и сердца: что еще нужно успеть в период клубничной Луны 10 июня

На небе 10 июня можно будет увидеть клубничную Луну. Она будет видна уже вечером во вторник, а ее пик придется на 3:45 11 июня. Для чего этот день наиболее благоприятен, а что делать не стоит — интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала астролог Майя Королева.

Эксперт отметила, что полнолуние символизирует изобилие, плодородие и обновление.

«В это время могут произойти положительные изменения, особенно в сфере личных отношений и творческих проектов. В первую очередь, этот день будет благоприятен для новых начинаний, особенно связанных с любовью и творчеством. Люди будут чувствовать себя более открытыми и эмоционально отзывчивыми, что создаст прекрасные условия для укрепления отношений с близкими и налаживания новых связей», — пояснила астролог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Этот период может стать идеальным для романтических свиданий или даже для предложения руки и сердца, так как энергий любви и гармонии будет в избытке.

«Тем не менее, клубничная Луна может негативно сказаться на эмоциональном состоянии некоторых людей. Из-за увеличенной чувствительности возможно возникновение конфликтов или недопонимания, особенно у тех, кто склонен к резким эмоциональным реакциям. Важно быть осторожным при взаимодействии с окружающими и стараться поддерживать миролюбивую атмосферу», — продолжила астролог.

На глобальном уровне в это время можно ожидать изменений в погоде и климате, заключила Королева.

Ранее эксперт раскрыла гороскоп для всех знаков зодиака с 9 по 15 июня.