День памяти Дмитрия Донского: о чем предупреждают народные приметы 1 июня

Благоверного князя Димитрия Донского вспоминает православная церковь 1 июня. В народном календаре дата получила название Иван Долгий, в честь другого святого. Подробнее о приметах и запретах — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и традиции

Дмитрий Иванович, прозванный Донским, — одна из ключевых фигур русской истории XIV века. Родившись в эпоху феодальной раздробленности и татаро-монгольского ига, он сумел не только укрепить Московское княжество, но и заложить фундамент для будущего объединения русских земель. Его жизнь — это череда битв, политических интриг и работы по укреплению обороноспособности страны.

Восхождение Дмитрия на московский престол было ознаменовано борьбой за великокняжеский титул с суздальскими князьями. Проявив дипломатический талант и военную силу, он сумел утвердить свою власть и сосредоточить в своих руках значительные ресурсы. Именно Дмитрий начал строительство белокаменного Московского Кремля, ставшего символом мощи и независимости Руси.

Кульминацией его правления стала Куликовская битва 1380 года. Эта победа над ордынским войском Мамая имела огромное моральное значение. Она вселила в русских людей веру в собственные силы и показала возможность сопротивления Золотой Орде. Хотя иго еще продолжалось, Куликовская битва стала предвестником будущей свободы.

Дмитрий Донской скончался в 1389 году, оставив после себя сильное и консолидированное княжество. Он завещал престол своему сыну Василию, передав власть по наследству, что укрепило позиции Москвы как политического центра Руси. В этот день в храмах совершаются богослужения, посвященные его подвигам и заслугам перед Отечеством.

Фото: [ медиасток.рф ]

Приметы

Садовые ноготки закрывают цветки — к дождю;

Утром не выпала роса — будет дождь;

Вечерний туман тает до восхода солнца — ожидай дождливую погоду;

Отцветает сирень — появляются первые полевые шампиньоны;

Запах цветов усиливается перед грозой;

В июне сильные росы — к плодородному урожаю, частые туманы — к грибному обилию;

Обилие еловых шишек в начале лета — будет хороший урожай огурцов;

Красное небо в северной части горизонта на закате солнца предвещает на утро заморозки на почве;

Не принято грустить и унывать в этот день, чтобы все лето не прошло в печали;

Люди старались не спать до обеда в Иванов день, чтобы успеть больше сделать летом;

Никогда не вредили растениям 1 июня — не ломали ветки и не рвали листья;

Нельзя ругать погоду в этот день, чтобы град не побил урожай.

Именины в этот день празднуют: Акакий, Александр, Антон, Валентин, Василий, Виктор, Григорий, Дмитрий, Иван, Игнат, Максим, Матвей, Митрофан, Михаил, Николай, Павел, Сергей, Ян, Анастасия.

Ранее врач рассказала, как не заразиться ротавирусом в отпуске.