День России 2025: история и традиции празднования 12 июня

День России, ежегодно отмечаемый 12 июня, — один из главных государственных праздников страны. Он символизирует начало новой эпохи в истории современной России, провозглашение суверенитета и стремление к самостоятельности. Об истории праздника — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История праздника

12 июня 1990 года на Первом съезде народных депутатов РСФСР была принята Декларация о государственном суверенитете РФ. Этот документ провозглашал приоритет Конституции РСФСР над союзными законами — первый шаг к независимой государственности.

В 1991 году 12 июня впервые было объявлено нерабочим днем. В этот же день прошли первые всенародные выборы президента РСФСР, победу на которых одержал Борис Ельцин. Первоначальное название — День принятия Декларации о государственном суверенитете — сохранялось до 2002 года, когда Трудовой кодекс РФ закрепил современное — День России.

Традиции праздника

День России — важный патриотический праздник, который, как отметил президент РФ Владимир Путин, «посвящен нашей родной стране и наполнен гордостью за ее историю, а также верой в ее будущее».

Фото: [ медиасток.рф ]

В этот знаменательный день улицы городов преображаются: их украшают триколорами и праздничными баннерами. По всей стране проходят фестивали, конкурсы, выставки, флешмобы, а также спортивные и исторические акции — каждый регион предлагает что-то свое. Так, в 2022 году в Москве впервые состоялся фестиваль путешествий по России «Подорожник», а в Ростове-на-Дону развернули гигантский триколор длиной в 60 метров.

Традиционно День России сопровождается массовыми гуляниями и торжественными шествиями по городским улицам. Люди выходят на улицы в национальных костюмах, а в центре городов устраивают площадки с разнообразными развлекательными программами для всех желающих. Неотъемлемыми атрибутами праздника становятся красочные фейерверки и музыкальные концерты.

Еще одной значимой традицией является почитание государственных символов страны. Многие россияне отправляются на Красную площадь в Москве, чтобы полюбоваться украшенными памятниками и историческими местами. Также популярны посещения музеев и выставок, посвященных богатому культурному и историческому наследию России.

В ряде городов, включая Ижевск, Пермь, Великий Новгород, Кемерово, Уфу, День России совпадает с Днем города.

Выходные на 12 июня 2025 года

В 2025 году 12 июня выпадает на четверг. Россиян ждут четыре выходных подряд — с 12 по 15 июня, так как пятница, 13 июня, был выходным за 8 Марта. Также 11 июня у россиян будет сокращенный рабочий день — его продолжительность сократится на один час.

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