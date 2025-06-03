День Василиска Команского: почему нельзя свистеть 4 июня — народные приметы и запреты
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Мученика Василиска Команского чтит православная церковь 4 июня. В народе дату называют Василисковым или Соловьиным днем. Подробнее о приметах и запретах — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».
История и традиции
Василиск родился в знатной семье в Команах (Понтийские земли) в период гонений на христиан при императоре Максимиане Галерии. Он был схвачен вместе со своими друзьями Евтропием и Клеоником, и брошен в темницу. В тюрьме Василиску явился Господь, укрепив его веру и предсказав скорую мученическую кончину. Не желая отрекаться от Христа, он претерпел жестокие пытки. Согласно преданию, даже после самых страшных истязаний Василиск оставался непоколебим, а его раны чудесным образом исцелялись. В конце концов, он был обезглавлен в Команах.
В день его памяти верующие посещают храмы, молятся святому о заступничестве и просят об укреплении в вере. Считается, что молитва Василиску помогает в исцелении от болезней и дарует защиту от бед. В народе день святого Василиска часто связывается с различными народными приметами и обычаями. В некоторых регионах в этот день стараются избегать работы в поле, чтобы не навлечь на урожай беду. Также считается, что в этот день нужно быть особенно внимательным к своим словам и поступкам, чтобы не обидеть ближнего.
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Приметы
- Северный ветер дождь разгонит;
- Большая роса и сильный туман сегодня предвещают плодородный год;
- Черные круги вокруг звезд — жди ненастья;
- Если в июне ночи будут темные — можно ожидать изобилия плодов и диких ягод;
- Сильные росы — на хороший урожай;
- Массовое появление пауков и оводов в этот день — к урожаю огурцов;
- Солнце светит днем сквозь облака — к скорому дождю;
- Птицы весело щебечут — погода будет хорошая;
- С вечера угли в костре тлеют тускло — к хорошей погоде;
- Плохой приметой считалось свистеть в Соловьиный день — могло привлечь обманщиков и мошенников;
- Незамужние девушки старались не плакать в Василисков день, чтобы не провести весь год в слезах и одиночествах;
- Не принято сидеть весь день дома 4 июня, люди ходили в гости.
Именины в этот день празднуют: Даниил, Захар, Макар, Михаил, Павел, Теодор, Федор, Яков, София.
Ранее стало известно, какой будет погода в Москве и Подмосковье на неделе с 3 по 6 июня.