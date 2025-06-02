Неблагоприятный прогноз: стало известно, какой будет погода в Москве и Подмосковье на неделе с 3 по 6 июня

Кратковременные дожди и сильный ветер ожидаются в Москве и Московской области на неделе с 3 по 6 июня. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Прогноз погоды

Во вторник, 3 июня, ожидается облачность с прояснениями, днем местами кратковременный дождь.

«Ночью в Москве температура +12…+14 градусов, в центре города — от +15 до +17. Днем +22…+24 градуса. В Подмосковье ночью +9…+14, днем +19…+24 градуса. Ветер западной четверти, 6-11 метров в секунду, местами порывы ветра до 15 метров в секунду», — пояснил эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня»,

В среду сохранится облачность с прояснениями, местами кратковременные дожди.

«Ночью в столице +11…+13, в центре +14…+16 градусов. Днем в Москве +22…+24. По области ночью +8…+13, днем +19…+24 градуса. Ветер северо-западный, 6-11 метров в секунду», — добавил Ильин.

В четверг ожидается небольшая облачность и без осадков. Ночью в столице температура +9…+11, в центре +14…+15.

«Днем в Москве +25…+27 градусов. В Подмосковье ночью +7…+12, днем +22…+27 градусов. Ветер западный, юго-западный, 5-10 метров в секунду», — продолжил синоптик.

Облачно и местами небольшой дождь ожидаются в пятницу, 6 июня. Ночью температура воздуха +14…+19, ветер южный от 3 до 8 метров в секунду. Днем +21…+26, ветер юго-западный от 2 до 7 метров в секунду.

Фото: [ медиасток.рф ]

Атмосферное давление

В течение недели атмосферное давление будет выше нормы. Во вторник показатели достигнут 744 мм ртутного столба, а в среду — до 746 мм ртутного столба. В четверг атмосферное давление поднимется еще выше — до 748 мм ртутного столба, а в пятницу упадет до 746 мм ртутного столба.

Изменения атмосферного давления, особенно его снижение, могут неблагоприятно отразиться на состоянии здоровья страдающих диабетом, пониженным кровяным давлением и заболеваниями костно-мышечной системы. В таких случаях возможны затруднения дыхания, аритмия, ощущение утомляемости, повышенная раздражительность и снижение способности к концентрации.

Врачи предупреждают, что повышение атмосферного давления может негативно повлиять на здоровье людей с гипертонией, метаболическими расстройствами, а также тех, кто недавно перенес инсульт или инфаркт.

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