Дешевле, чем казалось: сколько стоит отдохнуть на Байкале

Ко Дню Байкала, который ежегодно отмечается в первое воскресенье сентября (в 2025 году праздник выпадает на 7 число), эксперты «Авито Путешествий» поделились с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» рейтингом загородных домов для отдыха у озера. Стоимость проживания оказалась ниже, чем ожидалось.

По итогам лета 2025 года Бурятия попала в топ-15 регионов России по числу бронирований посуточных загородных объектов, выяснили аналитики «Авито Путешествий». Растет не только спрос, но и количество доступных для бронирования предложений — на 13% за лето. Средняя стоимость проживания составила 4,8 тыс. рублей в сутки. Эксперты подготовили список лучших домов у Байкала для путешествия к озеру в сентябре.

Дом с террасой в Сухой

В селе Сухая, расположенном на восточном берегу Байкала, можно арендовать дом площадью 30 кв. м за 12 тыс. рублей в сутки. Разместиться в нем может семья из четырех человек. Особенность дома — терраса с панорамным видом на озеро. Гостям также предоставляется бесплатное парковочное место.

Дом с камином в Горячинске

Компания из восьми человек может отправиться для изучения Байкала в Горячинск и снять дом площадью 75 кв. м за 25 тыс. рублей в сутки. В мангальной зоне отдыхающие могут приготовить шашлык, а вечером расслабиться у камина.

Горячинск находится в Прибайкальском районе Бурятии, это один из старейших курортов Сибири и всей России. Он возник на Туркинских минеральных источниках. Горячинский источинк — визитная карточка курорта, его воды считаются полезными для здоровья.

Дом с выходом на Байкал

Двухэтажный дом с четырьмя комнатами на берегу озера Байкал в поселке Боярский Кабанского района Бурятии обойдется в 16 тыс. рублей за сутки. Разместиться здесь могут до восьми человек. В доме есть терраса и камин, а с участка можно сразу выйти на берег Байкала. От Боярского быстро доехать до многих туристических мест региона, например, Танхоя, Мамая и Теплых озер.

