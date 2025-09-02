Визу отменили: топ-5 обязательных для посещения мест в КНР, кроме Великой Китайской стены

Китай планирует отменить визовый режим для россиян уже с 15 сентября. Это, по прогнозам экспертов, увеличит турпоток на 30% и более. Поэтому осень 2025 года — самое время для посещения Поднебесной. Топ-5 мест, которые точно стоит увидеть в КНР, кроме Великой Китайской стены, — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Парк Юаньцзяцзе

Юаньцзяцзе, расположенный в восточной части национального парка Чжанцзяцзе в Китае, известен своими уникальными «парящими горами» — огромными каменными столбами, созданными ветром и эрозией на протяжении миллионов лет. В заповеднике насчитывается около 3 тыс. таких колонн, достигающих высоты до 1,13 тыс. метров.

Одной из самых выдающихся скал является «Аллилуйя» или «Небесный столб», высотой около 1 тыс. метров, с необычной формой перевернутого конуса. Эти каменные образования особенно впечатляюще выглядят в тумане, создавая иллюзию парения в воздухе. Пейзажи Юаньцзяцзе послужили вдохновением для создателей фильма «Аватар», став прообразом висячих гор на планете Пандора.

Фото: [ istockphoto.com ]

Храм Люжун

Храм Шести баньяновых деревьев, или Люжун — древний буддийский храм в Гуанчжоу, основанный в 537 году. Он примечателен тем, что в нем хранятся старейшие статуи Будды в провинции Гуандун. Одной из главных достопримечательностей храма является Цветочная пагода — великолепное семиярусное сооружение высотой 57 метров, возведенное в 1097 году. Пагода получила свое название благодаря красочной внешней отделке, а ее вершину венчает массивный пятикилограммовый медный жезл.

В Зале Будды можно увидеть три огромные позолоченные статуи, олицетворяющие Будд прошлого, настоящего и будущего. Эта коллекция считается одной из самых крупных и значимых. Кроме того, в храме хранится деревянная ступа — ценный артефакт с изящной резьбой, подаренный братом тайского императора.

Сад Юйюань

Сад Радости Юйюань, расположенный в старой части Шанхая — это уникальный образец средневекового китайского ландшафтного искусства с более чем 450-летней историей. Занимая четыре гектара, сад является настоящим памятником архитектуры.

Он был основан в 1559 году влиятельным чиновником Пань Юньдуань как подарок своему отцу, министру Пань Эню, который желал уединения и отдыха. Строительство сада продолжалось 18 лет и сильно ударило по семейному бюджету. После смерти основателей сад пришел в упадок, но в XVIII веке был выкуплен шанхайскими купцами, стремившимися сохранить это наследие. На территории сада имеются: Лотосовый пруд, каменная статуя дракона с жабой у его пасти, «Сад камней», а также павильоны «Зал десяти тысяч цветов» и «Юйхуа», которые переносят посетителей во времена династии Мин.

Фото: [ сommons.wikimedia/King of Hearts ]

Хуанлун

Пещера Желтого Дракона, или Хуанлун — впечатляющая карстовая пещера, расположенная в китайском городе Чжанцзяцзе. Ее высота достигает 140 метров. Этот сложный лабиринт состоит из множества гротов, связанных туннелями, и разделен на сухие и влажные уровни.

Внутри пещеры можно увидеть разнообразные природные образования: камеры, бассейны, озера, реки, водопады, а также сталактиты и сталагмиты. Некоторые из этих подземных чудес носят поэтичные названия, например, «Дворец Дракона», «Дворец фей» и «Бессмертный водопад».

Самая большая часть пещеры — зал «Дворец Дракона», где находится «трон Дракона» и множество свисающих сталактитов. От этого зала отходят два ответвления с названиями «Долголетие» и «Счастье».

Канал Цзинхан

Большой канал Цзинхан, протяженностью 1794 км, признан самым длинным искусственным водным путем в мире и охраняется ЮНЕСКО. Его строительство началось еще в V веке до нашей эры. Он соединяет Пекин на севере с городом Ханчжоу.

Для знакомства с каналом нужно посетить город Сучжоу, известный как «Восточная Венеция», или живописный Чжоучжуан, считающийся одним из красивейших китайских городов на воде. В Чжоучжуане сохранились средневековые дома, сложная сеть каналов и старинные мосты, которые лучше всего исследовать, путешествуя на узкой лодке.

