Дети и животные в зоне риска: какие новогодние украшения могут вызвать аллергию
Врач Пятикова: гирлянды, мишура и спреи могут вызвать аллергию у детей
Фото: [istockphoto.com/OLGA RYAZANTSEVA]
Новогодние украшения могут становиться источником аллергии как для детей, так и домашних животных. Наиболее часто реакцию вызывают синтетические материалы, из которых изготовлены гирлянды, мишура и декоративные фигуры, сообщила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» врач-пульмонолог, аллерголог Красногорской больницы Министерства здравоохранения МО Елена Пятикова.
По словам эксперта, полимеры низкого качества способны выделять летучие соединения, провоцирующие раздражение слизистых, кожный зуд и дыхательные симптомы.
«Стоит отметить, что у детей это проявляется быстрее из-за незрелости иммунной системы, а у животных — из-за тесного контакта с поверхностями и склонности к облизыванию предметов. Искусственные елки и игрушки нередко накапливают пыль, споры плесени и частицы бытовых аллергенов при хранении на балконах и в кладовых», — пояснила врач интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
При транспортировке в теплое помещение, добавила она, эти частицы активно циркулируют в воздухе и могут вызывать аллергический ринит, конъюнктивит или кашель. У животных такие реакции нередко проявляются кожным зудом и покраснением морды или лап.
«Отдельное внимание стоит уделить ароматизированным спреям, снежку-аэрозолю и свечам с интенсивными запахами. Синтетические отдушки и растворители нередко становятся триггером для детей-атопиков и животных с чувствительной дыхательной системой. Чтобы снизить риск, рекомендуется тщательно мыть и просушивать украшения перед использованием, избегать дешевых ароматизированных материалов, а искусственную елку хранить в герметичной упаковке», — заключила Пятикова.
Ранее врачи назвали практически бесплатное лекарство от всех болезней, которое есть у каждого.