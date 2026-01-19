«Для космической связи»: уфолог объяснил значение сигналов «Радиостанции Судного дня»

Эксперименты, связанные с «Радиостанцией Судного дня», станут актуальны лишь через 10-15 лет, заявил уфолог Юрий Сенькин. По его словам, станция работает как маяк. В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» эксперт объяснил, для чего нужны получаемые сигналы.

В эфире «Радиостанции Судного дня» 15 января прозвучало слово «ботва», переданное сообщение выглядело как: «НЖТИ 25611 БОТВА 0808 2023». До этого, 12, 13 и 14 января, станция также выходила в эфир. 12 января было отправлено три сообщения, а 13 и 14 января — по одному: «раекориал» и «люэсобаул» соответственно.

Уфолог Юрий Сенькин отметил, что плана понятной расшифровки, который бы объяснял, о чем идет речь в сообщениях, ни разу не было.

«Набор этих слов тоже непонятен. Просто приближенно мы некие слова связывали с некими предстоящими в течение года событиями, но не более того. И то вряд ли, что они связаны с этими событиями. Все это не поддается никакой логике. Скорее, это притягивание за уши этой темы к событиям в наши дни. Вряд ли сидит какой-нибудь Нострадамус и произносит эти слова в микрофон», — пояснил эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

При этом, по словам уфолога, за 2025 год у «Радиостанции Судного дня» не было аномальной активности, год от года показатель сохраняется примерно на одном уровне.

«Скорее всего, это просто так называемый маяк или экспериментальная радиостанция, которая изучает прохождение сигналов радиочастот через ионосферу, магнитосферу. Ставятся какие-то эксперименты длительного периода и характера на долгосрочные перспективы, не более того. Но в первую очередь она работает как маяк и может быть связана с космическими частотами, вернее для космической связи», — продолжил Сенькин.

Эксперт подчеркнул, что эти эксперименты станут актуальны не сегодня, но в будущем — через 10-15 лет.

«Я думаю, что это просто пока остается на экспериментальном уровне, связано с нашей планетой и недалеко от нашей планеты. Может быть, всего лишь расстояние до Луны. Так называемая частота, которую они используют, вполне приемлема для прохождения через магнитосферу и ионосферу», — отметил уфолог.

Фото: [ istockphoto.com/ahmet rauf Ozkul ]

«Радиостанция Судного дня», известная также как «УВБ-76» или «Жужжалка», — загадочный радиопередатчик, работающий на частоте 4625 кГц с конца 1970-х годов. Его эфир наполнен монотонным жужжащим звуком, который прерывается редкими голосовыми сообщениями на русском языке, состоящими из позывных, имен и чисел. Иногда в эфире можно услышать странные звуки, такие как щелчки, музыку или обрывки разговоров.

В 2025 году радиостанция транслировала слова «арыкорифт», «блефопуф», «верхожом», «шликомопс», «хрюкостяг» и «беззлобие». 2 июня 2025 года в эфире дважды звучали закодированные сообщения: «НЖТИ 89364 ИБОБАЗА 2766 3413», «НЖТИ 97954 АРАПОБЛИЦ 3449 5582». Всего в 2025 году «Жужжалка» передала 346 сообщений, содержащих от одного до трех зашифрованных слов. 30 декабря того же года в эфире радиостанции прозвучало «Лебединое озеро»

