Особое новолуние: почему нельзя стричься и красить волосы 18 января

Новолуние — это время обновления, зарождения новых циклов и возможности заложить фундамент для будущего. 18 января — особое новолуние, и чтобы максимально эффективно использовать его энергию, важно знать, что можно и нельзя делать в этот день, заявила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» астролог Элиана Астратова.

По словам эксперта, в этот день не рекомендуется кардинально менять внешность.

«Стрижка, окрашивание волос, сложные косметологические процедуры — все это лучше отложить. Считается, что в период новолуния организм более чувствителен, и результаты могут оказаться непредсказуемыми. Также избегайте крупных покупок, инвестиций и любых рискованных финансовых операций. Энергия новолуния нестабильна для принятия взвешенных решений в этой сфере», — пояснила астролог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Начинать важные проекты тоже не стоит. Несмотря на то, что новолуние — это время начинаний, в этот конкретный день эксперт не рекомендует запускать проекты, требующие немедленной реализации. Лучше посвятить время планированию и подготовке.

«Эмоциональный фон в период новолуния может быть нестабильным, поэтому лучше избегать споров и ситуаций, способных привести к конфликтам. Берегите свою нервную систему и постарайтесь сохранять спокойствие», — подчеркнула Астратова.

Благоприятно в новолуние планировать и ставить новые цели. Это, продолжила эксперт, идеальное время, чтобы сесть и обдумать цели на ближайший месяц и даже год.

«Используйте этот период для того, чтобы заглянуть внутрь себя. Медитация поможет успокоить ум и настроиться на позитивный лад. Подумайте о том, что хотите изменить в своей жизни, и как этого можно достичь. Избавьтесь от ненужных вещей, проведите уборку дома. Это поможет освободить место для новой энергии и привлечь в свою жизнь позитивные изменения», — добавила астролог.

Кроме того, эксперт рекомендует отпустить обиды и негативные эмоции, которые тяготят.

«Займитесь тем, что приносит вам радость и вдохновение. Это может быть рисование, музыка, писательство или любое другое хобби. Дайте волю своей фантазии», — заключила Астратова.

