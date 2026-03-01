Дмитрий Губерниев пошутил о переносе ЧМ-2026 в Златоуст
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев не удержался от иронии в адрес мирового футбольного первенства. В своем Telegram-канале он пошутил, что чемпионат мира — 2026 могут перенести из Северной Америки в небольшой уральский город Златоуст. Поводом для такой фантазии стал проходящий там этап Кубка России по биатлону.
«Чую, чемпионат мира по футболу из США перенесут в Златоуст… Все к этому идет!» — написал Губерниев.
Напомним, что мундиаль 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля на полях трех стран: США, Канады и Мексики. В турнире впервые примут участие 48 национальных сборных. Действующим чемпионом мира является Аргентина, которая в финале предыдущего первенства в Катаре обыграла Францию.
