Дмитрий Губерниев пошутил о переносе ЧМ-2026 в Златоуст

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев не удержался от иронии в адрес мирового футбольного первенства. В своем Telegram-канале он пошутил, что чемпионат мира — 2026 могут перенести из Северной Америки в небольшой уральский город Златоуст. Поводом для такой фантазии стал проходящий там этап Кубка России по биатлону.