ДНК-следы в степи: ученые приблизились к гробнице основателя Монгольской империи

Историки и археологи веками ищут место последнего упокоения Чингисхана, основателя Монгольской империи, о котором известно лишь из легенд. Согласно недавнему исследованию, опубликованному в Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), новые археологические находки в Казахстане могут приблизить ученых к разгадке этой тайны.

Работы велись в Улытауской области — регионе, который исторические источники связывают с Джучи, старшим сыном Чингисхана и первым правителем Золотой Орды. Средневековые хроники, включая записи тюркского историка Джамаля аль-Карши, сообщают, что Джучи погиб во время охоты в этих горах — упал с лошади и сломал шею. Местные предания утверждают, что его похоронили тайно, как того требовали погребальные обряды монгольской знати.

Совместная экспедиция исследователей из США, Японии и Казахстана обнаружила несколько захоронений, которые могут соответствовать этим легендам. Хотя радиоуглеродный анализ указывает на вторую половину XIII века — позже предполагаемой даты смерти Джучи (1227 год) — останки дали ценные сведения о происхождении погребенных.

Профессор биологии Университета Висконсин-Мэдисон Айкен Аскапули, руководивший исследованием, отметил, что работа напоминала судебно-генетическую экспертизу. Ученые проанализировали Y-хромосомы скелетов и обнаружили у четырех индивидов ветвь так называемого кластера C3 — генетического маркера, который около двадцати лет назад связали с влиянием Золотой Орды и распространением монгольских популяций по Евразии.

Однако соавтор исследования Джон Хокс пояснил важный нюанс: с помощью древней ДНК можно различить близкие, но не идентичные ветви генома. Найденная у элиты Золотой Орды ветвь кластера C3 не совпадает с той, что широко распространена в современных популяциях. Это ставит перед учеными фундаментальный вопрос: какую именно генетическую ветвь нес в своем геноме сам Чингисхан? .

Если удастся подтвердить связь захоронений с династией Джучи, это сузит круг поиска гробницы самого Чингисхана, чья могила тщательно скрывалась после его смерти в 1227 году. Легенды утверждают, что тело поместили в деревянный гроб с золотыми и серебряными украшениями, а всех свидетелей похорон убили, чтобы сохранить тайну. Для маскировки местности по захоронению прогоняли тысячи лошадей.

Аскапули признает, что пока нельзя с уверенностью говорить о родстве погребенных с Чингисханом — у ученых нет эталонного генома его истинных родственников. Однако новые данные открывают перспективное направление: сочетание археологии, исторических хроник и генетики постепенно собирает фрагменты тайны, которая ждет своего раскрытия под бескрайними степями Евразии.

Что такое кластер C3 и почему он важен?

Около двадцати лет назад генетики отследили несколько фрагментов ДНК Y-хромосомы, встречающихся по всей Средней Азии и Центральной Евразии. Этот повторяющийся набор назвали кластером C3 и связали его с влиянием Монгольской империи и Золотой Орды. Однако новое исследование показало, что у элиты Золотой Орды обнаружена лишь одна из ветвей этого кластера, которая не совпадает с доминирующей в современных популяциях.

Где еще искали гробницу Чингисхана?

На протяжении веков появлялись разные версии:

· Марко Поло указывал на «Великие горы» к северу от империи, что некоторые связывают с Хинганским хребтом на северо-востоке Китая · Персидский историк Рашид-ад-Дин сообщал, что Чингисхан завещал похоронить себя у горы Бурхан-Халдун в Монголии · В конце 1990-х в районе хребта Хэнтэй проводились раскопки, обнаружены захоронения бронзового века и ритуальные комплексы, но самой гробницы не нашли

Как хоронили правителей кочевников?

Этнографы отмечают, что кочевые племена, включая хунну, хоронили правителей глубоко под землей — часто на глубине более 20 метров — вместе с ценными предметами: оружием, золотом, серебром, церемониальными артефактами. В раскопанном в 2001 году кургане нашли китайскую колесницу и редкое стекло, что подтверждает высокое социальное положение погребенных.

Что известно о мавзолее Джучи в Улытау?

Мавзолей Джучи-хана в Улытауской области — один из самых известных памятников региона. Первое упоминание о нем встречается в труде XVI века. В результате раскопок 1946 года под руководством Алькея Маргулана были обнаружены два захоронения, остатки деревянного гроба, кости диких животных, череп верблюда и фрагменты железного оружия. Найденные кости подтверждают легенду о гибели Джучи во время охоты: у погребенного отсутствовала правая рука ниже локтя.