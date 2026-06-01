«И да, и нет»: юрист раскрыл, почему полиция реагирует на сталкинг только после грамотно составленного заявления

Заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с Общественной Службой Новостей объяснил, как правильно действовать, если вы столкнулись со сталкингом, и почему даже в условиях несовершенного закона можно и нужно добиваться защиты. На вопрос, действительно ли полиция часто игнорирует такие заявления, он ответил коротко: «и да, и нет». Все решает сам заявитель — точнее, то, насколько грамотно он подает обращение. Если все сделано по правилам, отказ в приеме заявления невозможен.

По его словам, подавать документы можно либо по месту совершения преследования, либо по месту жительства. Если сталкер действует рядом с вашим домом — идите в свой районный отдел. Но никто не запрещает написать заявление и в другом городе или районе, добавляет Соловьев. Ключевое — грамотно описать инцидент: указать точное время и место, приметы преследователя (знаком он вам или нет), перечислить все его действия — наблюдение, приближение, угрозы. А в самом конце обязательно подчеркнуть, что вы расцениваете эту угрозу как реальную для своей жизни, здоровья и психики. И попросить МВД провести проверку и принять меры.

Юрист добавил, что проблема в том, что самого понятия «преследование» в российском законодательстве до сих пор нет. Депутаты пытались внести законопроекты, в том числе с охранными ордерами, но все они были сырыми, скопированными с западных образцов и не адаптированными под наши реалии. Как и в случае с законом о домашнем насилии, попытки механически перенять чужое провалились. Соловьев предупреждает: тема сталкинга очень тонкая, ею могут даже раскачивать ситуацию в стране, показывая, насколько общество нездорово с точки зрения закона. Поэтому подходить к ней нужно аккуратно и самостоятельно.

Кроме полиции, эксперт советует обращаться к частным детективам, нанимать охрану или подключать родственников. Специализированных НКО для жертв преследования в России пока нет. А главный инструмент самозащиты — это ваш смартфон: фиксируйте все на видео, записывайте разговоры, делайте скриншоты переписок и желательно заверяйте их у нотариуса. Каждый факт преследования должен быть зафиксирован в полиции — если не оставить следов, доказать сталкинг будет почти невозможно. Фото, видео, скриншоты надо прикладывать к заявлениям, чтобы в итоге привлечь сталкера по уже существующим статьям Уголовного кодекса.

По его мнению, отдельный и очень болезненный аспект — медицинский. Часть преследователей психически нездоровы, но после ухода советской «карательной психиатрии» в стране нет четкого механизма реагировать на таких людей, пока они не возьмутся за нож. Соловьев призывает пересматривать критерии и сделать сам по себе сталкинг основанием для принудительного психиатрического освидетельствования. Пока же законодательство не способно оградить человека от преследования мгновенно, но надо хотя бы вводить нормы в КоАП с большими штрафами и пересекать их с медицинскими законами, чтобы ментально нездоровых людей можно было лечить и изолировать от общества. Явление есть, а норм — нет, и это нужно срочно менять.

