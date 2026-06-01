«Груминг вместо лайков». Обезьяны делят сородичей на ближний и дальний круг, как люди в соцсетях

Международный коллектив исследователей установил, что шимпанзе и бонобо выстраивают социальные взаимодействия по модели, схожей с человеческими дружескими кругами. Подобно людям, эти человекообразные обезьяны фокусируют основное внимание на ограниченном числе наиболее близких сородичей, при этом поддерживая более поверхностные контакты с широким кругом особей. Результаты работы представлены в журнале iScience .

В рамках исследования специалисты проанализировали социальное поведение в 24 группах шимпанзе и бонобо. Ключевым индикатором тесноты отношений выступил груминг — взаимное очищение шерсти, играющее значимую роль в укреплении связей среди приматов.

С применением математического моделирования учёные оценили, как животные распределяют ограниченный временной ресурс между разными членами сообщества. Выяснилось, что большинство обезьян тратит существенную долю времени на небольшое количество предпочтительных партнёров, в то время как общение с остальными происходит реже. Подобная многоуровневая конфигурация напоминает устройство социальных сетей у людей.

Дополнительно исследование показало: в крупных группах приматы становятся более разборчивыми при выборе партнёров для контактов. Аналогичная закономерность ранее фиксировалась и у человека.

При этом между двумя видами человекообразных обезьян обнаружились заметные отличия. Бонобо распределяли своё внимание между членами группы более равномерно, формируя тем самым эгалитарную социальную структуру. Шимпанзе же, напротив, сосредоточивали усилия на узком круге наиболее приближённых особей.

Учёные также зафиксировали возрастные изменения в социальных связях. С возрастом шимпанзе начинают уделять внимание всё меньшему числу сородичей, предпочитая поддерживать плотные отношения только с наиболее значимыми партнёрами. У бонобо подобного сужения круга общения исследователи не отметили.

Как пояснил руководитель работы Эдвин ван Леувен, полученные данные свидетельствуют о существовании общих эволюционных принципов организации социальных связей у человека и других приматов.

Ранее сообщалось о том, что макаки могут играть в игры на планшете ради интереса.