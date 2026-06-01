Американское издание The Wall Street Journal бьет тревогу: Организация Объединенных Наций действительно находится на грани финансового коллапса. И главная причина — не какая-то стихия или внешний кризис, а хроническая неуплата обязательных взносов со стороны двух ключевых игроков: США и Китая. Вашингтон задолжал организации внушительную сумму — около четырех миллиардов долларов, а Пекин, в свою очередь, не перечислил примерно 500 миллионов. В итоге ООН вынуждена экономить буквально на всем: сокращается административный аппарат, сворачиваются проекты, а доходит даже до того, что экономят на ремонте здания и обслуживании эскалаторов.

Однако, как пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин, это вовсе не случайная просрочка и не временная трудность. За этим стоит долгосрочная и осознанная политика, начало которой положил еще Дональд Трамп. Американский президент не раз публично сомневался в целесообразности существования отдельных институтов ООН и призывал к кардинальному реформированию — или даже демонтажу — всей системы. Теперь эти сомнения обрели конкретное финансовое выражение: от слов перешли к делу, просто перестав платить. И Пекин, по всей видимости, следует той же логике, не спеша закрывать свои долги.

По его словам, США больше не справляются — или не хотят справляться — с ролью страны, на территории которой базируется штаб-квартира ООН. А раз так, то напрашивается довольно радикальный, но логичный выход: перенос организации из Америки куда-то в другое место. По мнению эксперта, релокация ООН из США могла бы пойти на пользу всему миру — хотя бы потому, что нынешняя ситуация, когда главная международная площадка задыхается из-за долгов своих же хозяев, выглядит абсурдно и разрушает остатки доверия к системе коллективной безопасности. Вопрос уже не в том, выживет ли ООН в прежнем виде, а в том, кто и где будет строить ее замену.

