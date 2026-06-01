«Я даже не подозревала о дефектах»: жестокий отказ в вузе заставил Буланову изменить себя и добиться успеха

У российских выпускников стартовал основной этап сдачи ЕГЭ, и в первый день одиннадцатиклассники уже пишут историю, химию и литературу. Пока одни школьники нервно перебирают билеты, а их родители молятся за удачу, Общественная Служба Новостей решила узнать у известных людей, как они сами переживали выпускной класс и экзаменационную гонку. И, как оказалось, даже у звезд этот путь был усыпан вовсе не розами.

Певица Татьяна Буланова призналась, что из школьных лет ей запомнился вовсе не сам выпускной и не контрольные, а нечто совсем другое — поступление. Вернее, отчаянные попытки пробиться туда, куда действительно хотелось. «Школьные экзамены — это, конечно, стресс, но вот моя история — совсем иного уровня», — поделилась она. Девушка мечтала о театральном, но в вузе ее встретили жестоко: комиссия заявила, что у нее проблемы с дикцией, назвала «речевым инвалидом» и попросила выйти. Буланова тогда, вспоминает, выплакалась вдоволь, потому что даже не подозревала за собой никаких дефектов. Но именно этот унизительный провал заставил ее проснуться и начать работать над собой.

Правда, путь к сцене оказался не просто долгим, а почти абсурдно долгим — целых три года после школы она проработала в библиотеке. Сама певица называет этот период «ужасным опытом», но без него, возможно, ничего бы и не вышло. Именно там, в тишине и пыльных стеллажах, она дозрела до того, чтобы выбиться в школу-студию, а затем и на большую эстраду. Так что за сегодняшними выпускниками, корпящими над ЕГЭ по истории или литературе, стоит не только страх перед баллами, но и древняя, как мир, истина: даже самый жесткий провал на экзамене может стать лучшей отправной точкой в жизни. Буланова — живое тому доказательство.

Ранее она рассказала об особом амулете, с которым выступает на сцене.