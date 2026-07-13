Доллар дойдет до ₽100: сколько времени осталось у россиян, чтобы купить валюту

После заметного укрепления рубля в начале июля многие начали задаваться вопросом, сохранится ли эта тенденция или уже осенью доллар вновь пойдет вверх. О том, какой сценарий сегодня выглядит наиболее вероятным, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал декан факультета экономики и менеджмента Московского областного филиала РАНХиГС, кандидат экономических наук, профессор Николай Головецкий.

По словам эксперта, ожидать резкого укрепления российской валюты уже не стоит. Сценарий, при котором доллар опустится до ₽60, практически исключен.

«Для этого потребовалось бы одновременное сочетание сразу нескольких факторов: нефть дороже $100 за баррель, снятие санкционных ограничений и масштабный приток иностранного капитала. Сейчас предпосылок для такого развития событий нет», — отметил Головецкий.

Экономист напомнил, что весной рубль поддерживали высокая ключевая ставка, стабильная экспортная выручка и привлекательность рублевых инструментов. Однако к лету ситуация начала постепенно меняться.

«Снизились мировые цены на нефть, уменьшился объем экспортной выручки, а Банк России начал цикл смягчения денежно-кредитной политики. Все это постепенно усиливает давление на рубль», — пояснил собеседник издания.

При этом ждать резкого скачка курса уже в ближайшие месяцы эксперт не советует.

«В краткосрочной перспективе, до осени, наиболее вероятен относительно стабильный диапазон ₽75–77 за доллар. Существенных оснований для резкой девальвации сейчас нет», — считает Головецкий.

Однако к концу года ситуация может измениться.

«Базовый сценарий предполагает курс около ₽80–95 за доллар. Если же одновременно снизятся цены на нефть, усилится санкционное давление и Центробанк будет быстрее снижать ключевую ставку, доллар способен приблизиться и к отметке ₽100», — прогнозирует экономист.

Как заключил Головецкий, на курс национальной валюты во второй половине года будут влиять сразу несколько ключевых факторов: стоимость нефти, объем экспортной выручки, бюджетная политика государства, решения Банка России по ключевой ставке, а также внешнеполитическая ситуация.

Ключевая ставка продолжит снижаться, но осторожно и без резких движений. Экономист, член Общественного совета при Минобрнауки России Инна Литвиненко в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» спрогнозировала, как решения ЦБ изменят жизнь простых людей от кредитов до зарплат.